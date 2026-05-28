Asia, Africa e Sudamerica: i fine wines italiani guardano anche a nuovi mercati

Usa, Germania e Uk restano insostituibili. Ma la diversificazione diventa sempre più strategiche, con mercati sempre più mutevoli. Anche per chi produce vini di altissimo pregio. A WineNews, le riflessioni dei vertici di cantine di primo piano del Belpaese, da Donnafugata al Gruppo Lunelli, da Fontanafredda a Tedeschi, da Bertani a Terra Moretti, da Pio Cesare a Marilisa Allegrini, da Tommasi Family Estates a Tenuta di Biserno, da Tasca d’Almerita a Felsina, a Tenuta SettePonti.
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