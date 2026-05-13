“Il mercato cambia il vigneto mondiale. Sul tema alcol-salute serve approccio scientifico”

A WineNews, le riflessioni di John Barker, direttore generale dell’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (Oiv). “È vero che i consumi, negli ultimi anni, sono in flessione, ma ci sono ancora miliardi di persone che non bevono ancora vino, e quindi ci sono anche tante opportunità da cogliere. Il tema “alcol e salute” è delicato, perché, se da un lato, c’è il tema dell’abuso che è dannoso, dall’altro non ci sono evidenze di effetti negativi del consumo misurato di vino, che è molto di più: è un prodotto culturale che fa parte dell’identità di molti Paesi, non va mai dimenticato”.

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