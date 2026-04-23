Un buon calice di vino abbinato ai pasti fa bene alla salute ? I professori spiegano perché sì

Le riflessioni degli scienziati dell’“Accademia Internazionale del bere in salute” (e non solo), promossa dalla famiglia Veronesi (gruppo Oniverse e Signorvino). Contro l’abuso, tutti d’accordo. Ma, nell’eterno dibattito tra alcol e salute, ci si divide tra chi professa l’astinenza totale e chi, invece, sottolinea i benefici di un consumo moderato. Parola ai professori: da Giovanni Scapagnini a Karin Michels, da Giovanbattista Desideri a Eugenio Luigi Iorio, da Arrigo Cicero a Paolo Francalacci. Ed alla nutrizionista Ilenia Grieco. Ed il commento di Sandro Veronesi, patron del gruppo Oniverse (che comprende Signorvino e le cantine Oniwines).

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