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Fine wines, come cambia l’approccio degli appassionati verso il top del top del vino italiano

A WineNews, le cantine che hanno portato l’Italia nel “gotha” dell’enologia mondiale, grazie a qualità, territori, rarità e prestigio altissimi

Raro, poche bottiglie, espressione di un luogo e di una storia, di qualità, longevità, valore e prestigioso altissimi: è ancora questo, oggi, un fine wine? A WineNews, Albiera Antinori (Marchesi Antinori), Giuseppe Di Gioia (Grattamacco, Poggio di Sotto), Lamberto Frescobaldi (Masseto, Ornellaia, Frescobaldi), Giampiero Bertolini, (Biondi-Santi), Maurizio Zanella (Ca’ del Bosco), Roberta Ceretto, Niccolò Marzichi Lenzi (Tenuta di Biserno), Priscilla Incisa della Rocchetta (Tenuta San Guido), Alberto Lusini (Bertani), Marco Dal Forno (Romano Dal Forno) e Karoline Walch (Elena Walch). (Ph: Veronafiere/Ennevi)

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