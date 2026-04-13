“Senza vino sulla tavola, a cena, sembra di essere soli. Il vino è festa”. Parola di Nino Frassica

A WineNews uno tra i più grandi comici, attori e uomini di spettacolo del Belpaese, e nuovo volto della campagna di “Tavernello” per Caviro. “A me piacciono le cose popolari, il vino e il Tavernello sono festa. Io sarò sempre un “tavernellopipide”. Il vino ha un liguaggio comico? Non tanto, ma mi piace il gioco di parole “di vino - divino”. Nei miei ricordi, ci sono i tanti brindisi che mi piaceva fare alla fine delle puntate di “Indietro tutta” (una delle trasmissioni cult della televisione italiana, ndr). Una campagna come “Birra e sai cosa bevi” per il vino? Perché no! “Meditate gente, meditate””.

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