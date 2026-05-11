Enoturismo, asset sempre più portante per l’economia del vino, sui cui investono cantine e territori

Lo stato dell’arte nei numeri della ricerca, e le strategie di realtà che guardano con più attenzione al turismo legato al vino. I dati di Denis Pantini (Nomisma Wine Monitor) e Roberta Garibaldi (Associazione Italiana Turismo Enogastronomico-Aite), e le visioni dei vertici di aggregazioni di imprese come Assovini Sicilia, e di consorzi che vanno dal Chiaretto e Bardolino al Garda, dal Lugana alla Franciacorta, dall’Istituto Marchigiano di Tutela Vini-Imt ai Vini Piceni, dalle Langhe di Barolo e Barbaresco alla Maremma Toscana, dall’Alto Adige ai Vini del Trentino.

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