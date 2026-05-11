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Enoturismo, asset sempre più portante per l’economia del vino, sui cui investono cantine e territori

Lo stato dell’arte nei numeri della ricerca, e le strategie di alcuni dei Consorzi che guardano con più attenzione al turismo legato al vino

Lo stato dell’arte nei numeri della ricerca, e le strategie di realtà che guardano con più attenzione al turismo legato al vino. I dati di Denis Pantini (Nomisma Wine Monitor) e Roberta Garibaldi (Associazione Italiana Turismo Enogastronomico-Aite), e le visioni dei vertici di aggregazioni di imprese come Assovini Sicilia, e di consorzi che vanno dal Chiaretto e Bardolino al Garda, dal Lugana alla Franciacorta, dall’Istituto Marchigiano di Tutela Vini-Imt ai Vini Piceni, dalle Langhe di Barolo e Barbaresco alla Maremma Toscana, dall’Alto Adige ai Vini del Trentino.

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TAG: ASSOCIAZIONE ITALIANA TURISMO ENOGASTRONOMICO, ASSOVINI SICILIA, CONSORZIO BAROLO E BARBARESCO, CONSORZIO CHIARETTO BARDOLINIO, CONSORZIO FRANCIACORTA, CONSORZIO GARDA, CONSORZIO LUGANA, CONSORZIO MAREMMA, CONSORZIO VINI ALTO ADIGE, CONSORZIO VINI DEL TRENTINO, CONSORZIO VINI PICENI, DENIS PANTINI, ENOTURISMO, ISTITUTO MARCHIGIANO TUTELA VINI, NOMISMA WINEMONITOR, ROBERTA GARIBALDI, vino

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