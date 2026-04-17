Vinitaly è business, ma anche glamour. E di riflessioni “vip” sul vino come “bevanda culturale”

Tanti i volti della tv, giornalisti, uomini e donne di spettacolo e sportivi, che ci hanno raccontato la loro visione ed il loro rapporto con il vino. Da Samira Lui (“La Ruota della Fortuna” su Canale 5) ai tanti volti Rai (da Ema Stokholma a Massimiliano Ossini, da Federico Quaranta a Gian Marco Chiocci, direttore Tg 1), da Sebastiano Barisoni (vicedirettore Radio 24) ad Iginio Massari, da Roberto Giacobbo alla campionessa olimpionica Arianna Fontana, da Simona Ventura (Canale 9) a Francesco Quarna (Radio Deejay). Per un mosaico di opinioni e visioni che arriva da “fuori” del ristretto circolo degli addetti ai lavori.

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