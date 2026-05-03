I numeri di inzio anno non sono buoni. Ma su tanti mercati, il sentiment dei buyer è positivo

Con il vino italiano che cerca di diversificare le sue rotte, lo stato dell’arte secondo operatori che arrivano dai quattro angoli del mondo. Dagli Usa al Canada, dalla Polonia all’Argentina, del Perù alla Cina, dal Vietnam a Singapore, tra i grandi classici di Toscana, Veneto e Piemonte che sono le certezze, e quasi sempre le chiavi per aprire nuovi mercati, e la ricerca di novità da Puglia, Sicilia, Calabria e non solo, in uno scenario di mercato che evolve in maniera velocissima, così come cambiano i gusti dei consumatori, alla continua ricerca di novità.

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