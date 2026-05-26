In Costa Smeralda, dove il lusso non conosce crisi e il vino è sinonimo di status 

In Costa Smeralda, tra yacht da sogno e hotel esclusivi, il rituale del buon bere si trasforma in lifestyle, ed il vino è sinonimo di status e prestigio. Nella località-icona della Sardegna, meta del jet set internazionale, il “Porto Cervo Wine & Food Festival” lancia ufficialmente la stagione per turisti high-spending di tutto il mondo. Lo raccontano a WineNews Mario Ferraro (ad Smeralda Holding), Andrea Signanini (F&B Director per le proprietà gestite da Marriott in Costa Smeralda), Jose Rallo (Donnafugata), Valentina Argiolas (Argiolas) e Thies Sponholz (ad Hotel The Fontenay di Amburgo).

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