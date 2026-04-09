“I giovani non bevono il vino”, ma è davvero così? Accademici e consulenti fanno chiarezza

Tanti studi e report dicono che i giovani non bevono il vino per vari motivi: tra cui la concorrenza con le altre bevande, le tendenze salutiste ma anche i prezzi non sempre accessibili ad una certa età e la distanza di linguaggio. Ma quale è il rapporto di Gen Z e Millennials con il vino ? E, soprattutto, è vero che il vino è un prodotto che non gli interessa ? A fare chiarezza Deborah Parker Wong, giornalista e docente “Wine Appreciation” alla San Josè State University, e Julia Coney, consulente e wine writer.

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