Christophe Hansen: “la cultura del vino e la coltura della vite meritano il riconoscimento Unesco”

È solo un’idea, ma si iniziano a gettare i primi semi della possibilità di candidare la cultura del vino e la coltura della vite all’Unesco, per la quale serve un grande consenso internazionale. “Meritano questo riconoscimento, perché il vino fa parte della tradizione dell’Unione Europea, e dell’Italia in particolare, la cui cucina lo ha già ottenuto”. Così, a WineNews, il Commissario Agricoltura Ue Christophe Hansen, ieri, a Vinitaly. Il presidente Confagricoltura Massimiliano Giansanti: “pronti a supportarla”. Marzia Varvaglione, presidente Ceev: “più valore al consumo consapevole”.

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