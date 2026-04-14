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Christophe Hansen: “la cultura del vino e la coltura della vite meritano il riconoscimento Unesco”

A WineNews, il Commissario Agricoltura Ue in Confagricoltura, a Vinitaly 2026. “Preferisco vendere i nostri vini di qualità che estirpare vigneti”

È solo un’idea, ma si iniziano a gettare i primi semi della possibilità di candidare la cultura del vino e la coltura della vite all’Unesco, per la quale serve un grande consenso internazionale. “Meritano questo riconoscimento, perché il vino fa parte della tradizione dell’Unione Europea, e dell’Italia in particolare, la cui cucina lo ha già ottenuto”. Così, a WineNews, il Commissario Agricoltura Ue Christophe Hansen, ieri, a Vinitaly. Il presidente Confagricoltura Massimiliano Giansanti: “pronti a supportarla”. Marzia Varvaglione, presidente Ceev: “più valore al consumo consapevole”.

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TAG: CHRISTOPHE HANSEN, COLTURA DELLA VITE, COMMISSARIO AGRICOLTURA UE, Confagricoltura, CULTURA DEL VINO, INDIA, MARZIA VARVAGLIONE CEEV, MASSIMILIANO GIANSANTI, MERCATO EUROPEO, PACCHETTO VINO, PAESI TERZI, PATRIMONIO UNESCO, VINITALY 2026

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