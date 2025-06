Abelé, Aoc Champagne Brut Rosé Abelé 1757

Fondata nel 1757, Abelé 1757 è la quinta più antica casa operante nella Champagne. Dal 2019, la Maison ha intrapreso una rilettura di ogni singola cuvée della propria gamma, adottando un approccio particolare specialmente per il Brut Rosé. La cuvée Le Sourire de Reims Rosé è stata d’ispirazione per creare un assemblaggio del Brut Rosé, arricchito dall’inconfondibile firma del vino di Les Riceys. Tradizionalmente, il Rosé veniva ottenuto secondo l’approccio classico champenois: partendo dal Brut, si aggiungeva Pinot Nero vinificato in rosso. Oggi, invece, produce un Rosé basato su un assemblaggio paritetico di Chardonnay e Pinot Noir, ottenuto tramite macerazione. Dalla Côte des Blancs alla Montagne de Reims, fino ai Coteaux des Riceys, Abelé dispone di molti appezzamenti e annate. Les Riceys, in particolare, è un terroir unico. Conteso tra Borgogna e Champagne, nel 1790 fu annesso alla Champagne. Oggi vanta tre denominazioni: Champagne, Côteaux Champenois e Rosé des Riceys. Il suo suolo è simile a quello della Borgogna e diverso dai suoli della Champagne settentrionale. Maturato per 4 anni sui suoi lieviti, il Brut Rosé Abelé 1757 possiede colore rosa delicato e perlage fitto e persistente. Al naso i suoi aromi rimandano ai piccoli frutti rossi maturi, alle viole e alle mandorle, con tocchi di pan-brioche. In bocca il sorso è morbido e vivace, dal finale persistente che torna sui toni fruttati.

(fp)

