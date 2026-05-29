Fattoria delle Ripalte, Costa Toscana Igt Alicante Rosso Mediterraneo 2022

L’Alicante Mediterraneo 2022, maturato in tonneau di secondo e terzo passaggio, profuma di ginepro e more, con tocchi di macchia mediterranea e iodio. In bocca il sorso è piacevolmente scorrevole e polposo, dallo sviluppo tendenzialmente saporito e dal finale vivace e persistente, mosso da un buon contrasto tra dolcezza del frutto e sapidità. L’azienda agricola Fattoria delle Ripalte - che si trova nel contesto della Tenuta omonima che è anche un bellissimo resort - si trova sull’Isola d’Elba in uno dei suoi areali più suggestivi: Punta Calamita, nell’estremo sud dell’isola, vicino al paese di Capoliveri. Originariamente la Tenuta di Capo Calamita fu acquistata alla fine dell’Ottocento da Oscar Tobler - imprenditore di origine svizzera con la passione per l’agricoltura - e con i suoi 450 ettari complessivi, rappresentava (e rappresenta) la realtà agricola più importante dell’isola. Attualmente, la cantina, che si trova all’interno del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, grazie all’operazione di recupero operata nel 2002 da Piermario Meletti Cavallari, ex patron di Grattamacco a Bolgheri, conta su circa 18 ettari a vigneto, coltivati a biologico, dove vengono allevati Aleatico, il vitigno principe dell’isola, Vermentino, Grenache (Alicante) e Carignano, a formare un mosaico varietale perfettamente in sintonia con la tradizione enoica isolana, per una produzione che si aggira sulle 60.000 bottiglie.

(fp)

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