Giovanna Tantini, Veronese Igt Rosso Corvina Greta 2015

L’azienda di Giovanna Tantini si trova tra le colline che guardano il Lago di Garda, tra Castelnuovo del Garda e Sona, nel cuore della denominazione del Bardolino. I vigneti occupano una superficie di poco più di 12 ettari e sono coltivati in prevalenza a Garganega, Trebbianello, Chardonnay, Corvina Veronese, Rondinella, Cabernet Sauvignon e Merlot. I vini che escono dalla cantina, in attività dal 2002, sono, evidentemente quelli della denominazione locale: Bardolino Doc, Chiaretto di Bardolino Doc, Custoza Doc, Garda Corvina Doc “Ma.Gi.Co” e Bardolino Doc “La Rocca”. A questi si aggiungono due Igt, dedicati ai figli di Giovanna: L’”Ettore” (ottenuto da un blend a base di Corvina e Merlot) e il “Greta” (Corvina in purezza), quest’ultimo oggetto del nostro assaggio. La versione 2015, ottenuta da uve appassite in vigne e maturata per 24 mesi in tonneau di secondo e terzo passaggio, profuma di frutta rossa in confettura e sotto spirito, erbe aromatiche e fiori leggermente appassiti, con tocchi speziati ed affumicati. In bocca il sorso è polposo e intenso, dall’articolazione tannica fitta e polposa e dallo sviluppo gustativo continuo, terminando in un finale avvolgente e persistente, dai ritorni fruttati e speziati. Alla produzione di vini, che si attesta intorno a complessive 45.000 bottiglie all’anno, Giovanna Tantini offre anche l’ospitalità in agriturismo, interamente ristrutturato nel 2011.

(fp)

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