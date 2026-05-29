Kettmeir, Doc Alto Adige Extra Brut 1919 Riserva 2018

In via delle Cantine 4, a Caldaro, Kettmeir del Gruppo Herita Marzotto Wines ha completato il rinnovo della sede storica e inaugurato un nuovo percorso di visita che attraversa vigneti, sale di vinificazione e i locali dedicati al Metodo Classico, cuore identitario della maison altoatesina dal 1919. Live tour, degustazioni guidate ed eventi raccontano l’intreccio tra tradizione sudtirolese e ricerca enologica. Punta di diamante della cantina è la Kettmeir 1919 Riserva Extra Brut: da vigneti dell’Oltradige tra 400 e 700 metri di altezza, su suoli calcareo-argillosi; vinificazione di Chardonnay e Pinot Nero separata; uso del legno sui vini base parziale e affinamento sui lieviti al minimo di 56 mesi. La 2018 si presenta di un dorato luminoso, perlage finissimo e persistente. Naso ampio e nitido: scorza di agrumi candita, frutta matura, lievi cenni speziati e di frutta secca. Sorso teso e cremoso insieme, acidità vibrante e sapidità. Austero, bella struttura e finale lungo regge il tutto pasto. Curiosità: durante il cantiere una colata di cemento sulle bottiglie in affinamento ha trasformato l’imprevisto in unicità del packaging di un’edizione limitata del Brut Rosé (1000 bottiglie) “Kettmeir Edition Baustelle” (in tedesco: “cantiere”): rosa tenue con riflessi ramati, perlage fine, al naso di piccoli frutti rossi, crosta di pane e un soffio agrumato; sorso teso, sapido, di bella freschezza e finale pulito.

(Clementina Palese)

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