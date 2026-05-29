Nonino, Grappa Cru Monovitigno Pignolo

Ottenuta da vinacce fresche selezionate di uva Pignolo, vitigno di antica coltivazione friulano a bacca nera, La Grappa Cru Monovitigno Pignolo è distillata in alambicco in rame a vapore ed è imbottigliata in ampolle soffiate a mano millesimate, con tappo in rame. Di grande fragranza aromatica, profuma di pepe, coriandolo e piccoli frutti rossi ed in bocca possiede lunga persistenza dai ricordi di frutta secca. La celeberrima distilleria - con base a Percoto in provincia di Udine e guidata dalla famiglia Nonino (oggi con Cristina, Antonella ed Elisabetta Nonino) - non ha certo bisogno di presentazioni: rappresenta semplicemente un punto di riferimento ormai consolidato della distillazione made in Italy. Una storia lunga oltre un secolo per questa famiglia, vero e proprio simbolo di un’antica arte capace di restare fedele alle sue tradizioni, conservando il fascino di antichi saperi, ma anche rinnovandosi con scelte significative, per rispondere alle sollecitazioni dei gusti che cambiano.

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