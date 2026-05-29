Billecart-Salmon, Aoc Champagne Brut Le Blanc de Blancs Grand Cru

Billecart-Salmon è una delle poche Maison ancora rimasta di proprietà familiare. La sua storia inizia nel 1818, quando Nicolas François Billecart ed Elisabeth Salmon si sposano e fondano la loro Maison a Mareuil-sur-Aÿ. È la storia di una famiglia, perché anche Louis Salmon, fratello di Elisabeth, partecipa alla produzione dei vini. Oggi, dopo sette generazioni, Billecart-Salmon usa metodi di produzione tramandati di generazione in generazione, combinandoli con le tecniche enologiche più avanzate. Dall’uso dell’acciaio alla fermentazione a bassa temperatura, alle vinificazioni in fusti di legno da cinquanta ettolitri, per fare alcuni esempi. La famiglia conta su 100 ettari a vigneto, dove sono stati reintrodotti metodi antichi, come il cavallo da tiro per le lavorazioni e le pecore che pascolano tra i filari, migliorando porosità e biodiversità dei suoli. La Maison ha in atto contratti di fornitura con viticoltori di fiducia per un totale di 100 ettari, in terroir Grand Cru o Premier Cru: lo Chardonnay arriva da Avize, Cramant, Le Mesnil-sur-Oger e Vertus, mentre il Pinot Nero proviene da Rilly-la-Montagne, Verzenay e Venteil. Il Le Blanc de Blancs Grand Cru profuma di agrumi, frutta esotica e gelsomino, con tocchi di pan brioche e mandorle tostate. In bocca il sorso è fresco e sapido, dalla carbonica raffinata e avvolgente, che lo conduce ad un lungo finale dai toni ancora agrumati e dai lampi speziati.

(are)

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