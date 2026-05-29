Castello del Terriccio, Toscana Igt Rosso Castello del Terricio 2019

Il Castello del Terriccio 2019 possiede profilo olfattivo intenso, caratterizzato da rimandi aromatici alla ciliegia matura, alla mora e alle spezie, con tocchi di cacao e cenni tostati. In bocca il sorso è strutturato e avvolgente, dall’articolazione tannica fitta e polposa, terminando in un finale fragrante e sapido dai ritorni fruttati e speziati. Il Castello del Terriccio si trova nei pressi di Castellina Marittima, nel pisano, ed è proprietà di Vittorio Piozzo di Rosignano Rossi di Medelana, che ha ereditato l’azienda nel 2019, dopo la scomparsa dello zio Gian Annibale, protagonista, a metà degli anni Ottanta del secolo scorso, della sua nascita. La tenuta conta su 65 a vigneto - allevati a Chardonnay, Sauvignon, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah e Petit Verdot - per una produzione media di 250.000 bottiglie all’anno. Cinque le etichette protagoniste del portafoglio prodotti aziendale. Un bianco - il “Con Vento” prodotto dal 1985 da Sauvignon e Viognier - e i rossi, che ne hanno segnato il successo: dal “Tassinaia” - Merlot e Cabernet Sauvignon prodotto a partire dal 1992; al “Castello del Terriccio” - nato nel 2000 da un blend di Cabernet Sauvignon e Syrah; passando per il “Gian Annibale” - Petit Verdot e Cabernet Sauvignon uscito per la prima volta con l’annata 2018, per arrivare al “Lupicaia” - oggi Cabernet Sauvignon e Petit Verdot, ma uscito nel 1993 con una quota di Merlot.

(alex regoli)

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