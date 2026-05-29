Louis Roederer, Aoc Champagne Brut Rosé Vintage 2017

È un rosato ma sembra un aranciato: una caratteristica che fa dello Champagne Brut Rosé Vintage 2017 di Louis Roederer una bottiglia speciale. Ma non solo per il colore: il Rosé Vintage è un blend di Pinot Nero, che porta struttura e frutta rossa, e Chardonnay, che dona freschezza. Le uve provengono principalmente dal vigneto che si trovano nei comuni di Cumières (fiume Marna) per il Pinot e di Chouilly (Côte des Blancs) per lo Chardonnay. Il millesimo è frutto della vendemmia effettuata tra il 31 agosto e il 9 settembre 2017 - un’annata complessa soprattutto per i rossi - ed è stato ottenuto con un delicato metodo di “infusione” del Pinot Nero, che permette di estrarne la succosità e la maturità conservando la freschezza. Circa il 29% dei vini è stato vinificato in botti di rovere e il 24% ha subito la fermentazione malolattica. Dopo 4-5 anni sui lieviti in cantina, sono seguiti sei mesi di riposo prima del dégorgement. Il dosaggio è di 8 grammi per litro. Al naso il bouquet è di piccoli frutti rossi e agrumi, ma poi emergono note più complesse di fiori bianchi, cacao, spezie dolci e una punta di gesso umido. L’attacco è rotondo ed elegante, mentre al palato è vellutato, ampio e “tattile”, con un frutto concentrato che evolve verso un finale lungo, minerale e piacevolmente iodato. Pronto per essere bevuto subito, il Rosé Vintage 2017 della maison di Reims ha un potenziale di ulteriore invecchiamento.

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