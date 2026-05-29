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Su i Vini di WineNews

Castelvecchi, Docg Chianti Classico Capotondo 2023

CASA PALADIN, CASTELVECCHI, CHIANTI CLASSICO, Su i Vini di WineNews
Vendemmia: 2023
Uvaggio: Sangiovese, Canaiolo
Bottiglie prodotte: 80.000
Prezzo allo scaffale: € 24,00
Proprietà: Paladin Società Agricola
Enologo: Andrea Sammicheli
Territorio: Chianti Classico

La “Premiata Fattoria di Castelvecchi”, che nel suo nome rimanda all’impresa già in attività agli inizi del secolo scorso ad opera del Marchese Gutierrez de la Solana, è la dependance toscana di Carlo e Roberto Paladin, a capo del Gruppo “Casa Paladin”, comprendente l’azienda veneta Paladin, la friulana Bosco del Merlo e la franciacortina Castello Bonomi. Siamo nella parte settentrionale della Unità Geografica Aggiuntiva di Radda in Chianti, con i vigneti di proprietà divisi negli appezzamenti “Maggio”, “Poggione”, “Madonnino”, “Giardino” e “Ciliegio”, che crescono ad una altezza anche superiore ai 500 metri sul livello del mare - come nel caso del vigneto “Colle Petroso” - per un totale di 22 ettari e una produzione media attestata sulle 150.000 bottiglie. Lo stile aziendale dei vini è definito e si caratterizza per un approccio tendenzialmente moderno, contraddistinto da una ricerca della piena maturità del frutto, intense estrazioni e solido sostegno del rovere, che resta sempre in primo piano. Il tutto realizzato con buona tecnica e precisa esecuzione. Il Chianti Classico Capotondo 2023, maturato per 18 mesi in cemento, legno grande e barrique usate, profuma di rosa e viola, mirtillo, ciliegia e prugna mature, con tocchi speziati, tostati ed affumicati. In bocca il sorso è pieno e continuo, dallo sviluppo articolato e dal finale intenso che torna sul frutto e i toni tostati e speziati.

(fp)

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TAG: CASA PALADIN, CASTELVECCHI, CHIANTI CLASSICO

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