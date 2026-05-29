Castelvecchi, Docg Chianti Classico Capotondo 2023

La “Premiata Fattoria di Castelvecchi”, che nel suo nome rimanda all’impresa già in attività agli inizi del secolo scorso ad opera del Marchese Gutierrez de la Solana, è la dependance toscana di Carlo e Roberto Paladin, a capo del Gruppo “Casa Paladin”, comprendente l’azienda veneta Paladin, la friulana Bosco del Merlo e la franciacortina Castello Bonomi. Siamo nella parte settentrionale della Unità Geografica Aggiuntiva di Radda in Chianti, con i vigneti di proprietà divisi negli appezzamenti “Maggio”, “Poggione”, “Madonnino”, “Giardino” e “Ciliegio”, che crescono ad una altezza anche superiore ai 500 metri sul livello del mare - come nel caso del vigneto “Colle Petroso” - per un totale di 22 ettari e una produzione media attestata sulle 150.000 bottiglie. Lo stile aziendale dei vini è definito e si caratterizza per un approccio tendenzialmente moderno, contraddistinto da una ricerca della piena maturità del frutto, intense estrazioni e solido sostegno del rovere, che resta sempre in primo piano. Il tutto realizzato con buona tecnica e precisa esecuzione. Il Chianti Classico Capotondo 2023, maturato per 18 mesi in cemento, legno grande e barrique usate, profuma di rosa e viola, mirtillo, ciliegia e prugna mature, con tocchi speziati, tostati ed affumicati. In bocca il sorso è pieno e continuo, dallo sviluppo articolato e dal finale intenso che torna sul frutto e i toni tostati e speziati.

(fp)

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