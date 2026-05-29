La Tavola di Gianni - Casacanditella (CH)

“Nei miei piatti c’è molta attenzione alla materia prima. Tiro fuori l’essenza: vale per le verdure, che prediligo, ma anche per carne e pesce”. È questa la filosofia dello chef Mario Di Giovanni - allievo di Niko Romito e a capo del Temporary Restaurant “La Tavola di Gianni” nel castello di Semivicoli, wine resort nel comune di Casacanditella (CH). Il castello fu acquistato nel 2004 da Gianni Masciarelli, grande imprenditore del vino scomparso nel 2008, e inaugurato come resort nel 2009, dopo un attento restauro diretto dalla moglie di Gianni, Marina Cvetic, che oggi guida l’azienda. Il ristorante accoglie gli ospiti delle 11 eleganti stanze del Castello, ma è anche aperto agli esterni, proponendo ogni lunedì speciali abbinamenti. Il menù si gusta non solo nelle suggestive sale del castello ma anche all’aperto, nel delizioso “giardino segreto” e a bordo piscina, entrambi ideali per aperitivi e banchetti di cerimonie. Tra degustazioni e cibo eccellente, il castello è un must per l’enoturismo di qualità.

(Cristina Latessa)

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