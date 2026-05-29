Vitevis, Doc Monte Lessini Pas Dosé Le Macine

Vitevitis Cantine può contare su 1241 soci viticoltori e 2700 ettari di vigneto, producendo più di 17 milioni di bottiglie. Siamo in Veneto e tramite Vitevis, nata nel 2015, si sono unite 4 cantine cooperative: Cantina di Castelnuovo del Garda, fondata nel 1958, produce i vini tipici del Lago (Doc Garda, Bardolino, Custoza e Lugana) spingendosi fino in Valpolicella; Cantina di Gambellara, fondata nel 1920, produce i vini tipici del territorio, compresi vini di Soave, dei Colli Berici, dei Lessini e della Doc Prosecco; Valleogra di Malo nata nel 1961 nell’omonima Val Leogra a nord di Vicenza; infine Cantina Colli Vicentini, nata nel 1955 a Montecchio Maggiore e promotrice del progetto Vitevis. Qui si producono principalmente vini a Doc Vicenza e Prosecco, compresi tre vini bandiera: il Prosecco Cuvée del Fondatore Tullio I, l’Igt Rosso dell’Imperatore Carlo V e questo Monte Lessini Pas Dosé Le Macine, nato dalle sperimentazioni di spumantizzazione di uva Durella effettuate negli anni Settanta dall’allora enologo e direttore Gianni Pranovi. Il nome deriva dalle grandi macine in pietra presenti nelle proprietà di Pranovi, resti degli antichi mulini della Lessinia con cui si produceva farina. Dopo 36 mesi sui lieviti risulta un Metodo Classico intenso e roccioso: frutta a polpa gialla, crema pasticcera, con note ammandorlate e agrumate si diffondono al naso e in un sorso cremoso e sapido, polposo e rinfrescante.

(ns)

Copyright © 2000/2026