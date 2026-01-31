Vernaccia 175x100 manchette
Video

Ad ogni vino il suo calice: dentro la fabbrica di Riedel dove il cristallo interpreta il vitigno

WineNews a Kufstein, in Austria, con Maximilian J. Riedel che racconta 270 anni di una storia di design, artigianalità e bellezza, celebrati nel 2026

In oltre due secoli di sfide e cambiamenti, design, artigianalità, ricerca, e bellezza, hanno fatto la differenza e sono i tratti distintivi dei brand leader nella produzione di calici e decanter in vetro e cristallo che hanno contribuito a diffondere la cultura del vino. Come Riedel (in Italia con Gaja Distribuzione, ndr), che, nel 2026, celebra 270 anni di storia, fondato nel 1756, dalla svolta progettuale di Claus J. Riedel all’espansione globale di Georg J. Riedel, all’attuale leadership di Maximilian J. Riedel, undicesima generazione che ha accolto WineNews a Kufstein, in Austria.

TAG: CALICE, cristallo, DECANTER, DESIGN, maximilian riedel, RIEDEL

