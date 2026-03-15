Montepulciano, un fascino che, con il Vino Nobile, si traduce in un volano economico unico

Il fascino di Montepulciano, “perla” del Rinascimento e città del Poliziano e del Vino Nobile, si traduce in un volano economico che, con 6,3 milioni di bottiglie prodotte nel 2025, vale un giro d’affari di 65 milioni di euro ed un valore patrimoniale delle aziende di 1 miliardo. A WineNews parlano di futuro Andrea Rossi, presidente Consorzio (e della Vecchia Cantina di Montepulciano), l’enologo Lorenzo Landi e le cantine Carpineto (Antonio Michael Zaccheo), Boscarelli (Luca De Ferrari), Poliziano (Francesco Carletti), Talosa (Edoardo Mottini Jacorossi) e Contucci (Andrea Contucci).

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