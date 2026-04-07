Il futuro del vino secondo Renzo Cotarella, enologo e manager tra i più importanti al mondo

A WineNews le riflessioni dello “storico” ad della Marchesi Antinori, eletto “Winemakers’ Winemaker Award” 2026 dall’Institute of Masters of Wine. “C’è un po’ di pessimismo, ma io credo che sul vino italiano sia stato fatto un lavoro grandissimo. Resto positivo: il vino di qualità, che ha identità, personalità, territorio, resta straordinario. È vero che dazi, guerre, economia, salute, ed anche comunicazione troppo complessa, frenano i consumi. Dobbiamo essere più semplici, e i vini che produciamo devono non solo poter invecchiare, ma anche essere pronti quando escono dalla cantina. I disciplinari? Devono sapersi evolvere”.

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