Vino e territori, cambia la comunicazione dei Consorzi, tra canali, target ed eventi diversi

A WineNews i progetti e le strategie degli enti che guidano alcune delle più importanti denominazioni italiane, alle prese con un mondo che cambia rapidamente. Dall’Alto Adige alla Maremma Toscana, dall’Abruzzo al Brunello di Montalcino, da Asolo Montello al Chianti Classico, dal Pinot Grigio delle Venezie al Soave, dal Lugana al Prosecco Doc, dal Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene alla Franciacorta, dal Friuli Venezia Giulia (con Promoturismo Fvg) alla Sicilia (con Assovini Sicilia).
