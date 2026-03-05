Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette
Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette

Video

Vino e territori, cambia la comunicazione dei Consorzi, tra canali, target ed eventi diversi

A WineNews i progetti degli enti che guidano le più importanti denominazioni italiane, alle prese con un mondo che cambia rapidamente

A WineNews i progetti e le strategie degli enti che guidano alcune delle più importanti denominazioni italiane, alle prese con un mondo che cambia rapidamente. Dall’Alto Adige alla Maremma Toscana, dall’Abruzzo al Brunello di Montalcino, da Asolo Montello al Chianti Classico, dal Pinot Grigio delle Venezie al Soave, dal Lugana al Prosecco Doc, dal Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene alla Franciacorta, dal Friuli Venezia Giulia (con Promoturismo Fvg) alla Sicilia (con Assovini Sicilia).

Copyright © 2000/2026

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026

TAG: ABRUZZO, ALTO ADIGE, ASOLO MONTELLO, ASSOVINI SICILIA, BRUNELLO DI MONTALCINO, CHIANTI CLASSICO, COMUNICAZIONE, CONSORZI, FRANCIACORTA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LUGANA, MAREMMA TOSCANA, PINOT GRIGIO DELLE VENEZIE, PROMOTURISMO FVG, PROSECCO DI CONEGLIANO E VALDOBBIADENE DOCG, PROSECCO DOC, SICILIA, SOAVE, vino

Altri articoli