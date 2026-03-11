Il biologico italiano cresce nei consumi domestici, nel fuori casa e all’export. E guarda al futuro

Lo stato dell’arte di un comparto in salute dell’agroalimentare italiano da “Sana Food”, a BolognaFiere, con “Slow Wine Fair”, nei giorni scorsi. Con numeri che tengono, l’attesa per l’imminente arrivo del marchio italiano del Biologico, ma anche con criticità da risolvere, anche in vista della nuova Pac, e non solo. Nelle parole di Silvia Zucconi ed Evita Gandini (Nomisma), Maria Grazia Mammuccini (Federbio), Cristiano Fini (Cia - Agricoltori Italiani), Luigi d’Eramo (Sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura) e Matteo Zoppas (Ita - Italian Trade Agency)
