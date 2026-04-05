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Da Pindaro a Baudelaire, da Leopardi a Joyce, le più belle parole sul vino dei grandi del passato

A recitarle, per WineNews, con l’Intelligenza Artificiale, ancora una volta, alcuni tra i nomi più illustri tra filosofia, letteratura e cultura

A recitarle, per WineNews, con l’Intelligenza Artificiale, ancora una volta, alcuni tra i nomi più illustri tra filosofia, letteratura e cultura. Da Simonide di Ceo a Pindaro, da Cicerone a Luigi Pulci, da Gabriello Chiabrera a William Shakespeare, da Johann Wolfgang von Goethe a Giacomo Leopardi, da Charles Baudelaire a Re Edoardo VII d’Inghilterra e da Robert Louis Balfour Stevenson a James Joyce: solo una piccola parte di un’infinita collezione di parole di grande bellezza, profondità e significato che il vino, nei millenni, ha ispirato, ma quantomai attuali.

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TAG: ARTE, CULTURA, FILOSOFIA, INTELLIGENZA ARTIFICIALE., LETTERATURA

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