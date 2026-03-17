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Tra un 2025 complicato ma in cui il vino italiano non è crollato, e la visione sul 2026

Da ProWein Dusseldorf, le riflessioni dei produttori, con la lettura di una delle fasi più complesse del mercato del vino degli ultimi anni

Da ProWein Dusseldorf, le riflessioni dei produttori, con la lettura di una delle fasi più complesse del mercato del vino degli ultimi anni. Secondo i vertici di cantine come Velenosi, Monte del Fra’, Barone Pizzini, Fontodi, Azienda Agricola Manzone, Caparra & Siciliani, Perla del Garda, Nals Margreid, Cantina Rauscedo e Bortolomiol. Che fotografano la presa di coscienza delle difficoltà di oggi, con la consapevolezza del grande lavoro da fare per coltivare la passione del mondo, che resta forte, per i vini d’Italia.

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TAG: AZIENDA AGRICOLA MANZONE, BARONE PIZZINI, BORTOLOMIOL, CANTINA RAUSCEDO, CAPARRA & SICILIANI, FONTODI, MONTE DEL FRÀ, NALS MARGREID, PERLA DEL GARDA, PROWEIN, VELENOSI, VINO ITALIANO

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