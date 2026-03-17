Tra un 2025 complicato ma in cui il vino italiano non è crollato, e la visione sul 2026

Da ProWein Dusseldorf, le riflessioni dei produttori, con la lettura di una delle fasi più complesse del mercato del vino degli ultimi anni. Secondo i vertici di cantine come Velenosi, Monte del Fra’, Barone Pizzini, Fontodi, Azienda Agricola Manzone, Caparra & Siciliani, Perla del Garda, Nals Margreid, Cantina Rauscedo e Bortolomiol. Che fotografano la presa di coscienza delle difficoltà di oggi, con la consapevolezza del grande lavoro da fare per coltivare la passione del mondo, che resta forte, per i vini d’Italia.
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