Il valore delle aziende familiari: tutela dell’eccellenza, dei valori, dei territori, del futuro

Le riflessioni di icone come Antinori, Tenuta San Guido, Pol Roger, Symington, Vega Sicilia e Famille Hugel, membri delle “Primum Familiae Vini - Pfv”, associazione di 12 cantine a guida familiare che mettono insieme 2.800 anni di storia. E fondano il loro agire sulla custodia della storia, la condivisione di valori, ed investimenti sul futuro per fare sempre meglio della generazione precedente, con la consapevolezza che i grandi vini vanno, da sempre, oltre le dinamiche del mercato, e sono di ispirazione per tutto il settore.

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