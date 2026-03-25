Il vino prodotto nei terreni confiscati alla mafia, il racconto del caso virtuoso di Centopassi

In un panorama vitivinicolo sempre più competitivo, Centopassi in Sicilia, l’anima vitivinicola delle cooperative Libera Terra, che coltivano i terreni confiscati alla mafia, fondata su impulso di Libera di Don Luigi Ciotti, rappresenta un caso di studio raro e concreto. Il racconto, con il consigliere delegato Giovanni Ascione, di un progetto identitario forte con risultati commerciali solidi e che fa dialogare vitigni autoctoni, valorizzazione del territorio e capacità di stare sui mercati globali. Tra obiettivi raggiunti e sfide future, senza snaturare la propria origine.
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