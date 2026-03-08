Crescono ready-to-drink e No-Low, ma il vino italiano resiste: il punto di Ananda Roy (Circana)

Il mercato del vino e delle bevande sta cambiando ed a fare il punto, a WineNews, è Ananda Roy (Circana). “I trend principali sono i ready-to-drink, la premiumisation e i dealcolati. Che stanno crescendo, ma restano, comunque, una nicchia e dovranno presto affrontare il tema della rimozione dell’alcol che, di fatto, li rende un prodotto ultra-processato. Il vino “tradizionale” continuerà ad avere il suo mercato, ma deve cambiare i codici di marketing. L’Italia? Affronta questa fase meglio di altre regioni vinicole”.

