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Il vino italiano, tra un 2025 difficile, ma di relativa “tenuta”, ed un 2026 tutto da interpretare

Tra crisi e opportunità, cambiamenti su gestione aziendale e comunicazione, le riflessioni di piccoli produttori, grandi cantine e cooperative

Razionalizzazione ed efficientamento degli investimenti sono un must, ma la promozione di vini, brand e territori, e la partecipazione ad eventi, non deve essere tagliata, soprattutto in questo momento, ma essere più mirata. A WineNews, la visione, da ProWein 2026, di vertici di cantine come Donnafugata, Walch, Italian Wine Brands, Conte Vistarino, Cantina di Terlano, Ceci 1938, Mezzacorona, Venica & Venica, Vecchia Cantina di Montepulciano, Villa Sandi, Astoria Wines e Monchiero Carbone.

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