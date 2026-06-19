Alberelli di Giodo, Terre Siciliane Igt Bianco Carricante 2023

Il Carricante 2023 - maturato in acciaio per sei mesi - profuma di agrumi e fiori di ginestra, con tocchi di grafite e pietra focaia. In bocca il sorso è sapido, scorrevole e fragrante, dal ritmo ben scandito da un’acuta spina acida che muove un finale verticale e profondo. Alberelli di Giodo è il progetto enologico etneo, nato nel 2016, di Carlo Ferrini e della figlia Bianca, che affianca quello di Montalcino (nato nel 2002). Una scelta precisa che mette insieme due degli areali più affascinanti del panorama enoico del Bel Paese, entrambi animati da due protagonisti ben precisi, il Nerello Mascalese e il Sangiovese, vitigni dal carattere spiccato e capaci di dare vita a vini altrettanto originali e riconoscibili. Il vigneto etneo della famiglia Ferrini si compone di 3,5 ettari spezzettati in diversi piccoli appezzamenti sul versante nord del vulcano: posti tra i 900 e i 1000 metri di altezza, in prevalenza allevati con vecchi impianti ad alberello anche pre-fillosserici e quindi anche a piede franco, i ceppi possono toccare i 100 anni d’età. Il progetto, coerentemente, affianca al Nerello Mascalese (prima annata 2016) anche la produzione di un Carricante (prima annata 2020), vitigno a bacca bianca tradizionalmente allevato sul Vulcano, dove trova il luogo ideale per esprimersi in tutta la sua fragranza e piacevolezza, tanto da meritarsi la menzione “Superiore” se coltivato nel versante Est della denominazione.

(alex regoli)

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