Birrificio War, Birra Pils Acqua Amara

Dal colore dorato chiaro, l’Italian Pils Acqua Amara del Birrificio War di Cassina de Pecchi, nel milanese, potrebbe sembrare una comune bionda, ma in realtà la sua progettazione prevede canoni ed equilibri ben precisi, in particolare per quanto riguarda i luppoli. L’utilizzo massiccio in dry hopping di luppolo tedesco di nuova generazione, la rende super aromatica e super fresca in bocca e al naso. Al sorso una carbonazione vivace ma sottile, si mischia con una delicata dolcezza maltata, colorata di crosta di pane. Il corpo è agile e invoglia un abbondante consumo, come da tradizione per lo stile e il territorio di origine, senza essere però troppo evanescente, il finale è amaro erbaceo sia in intensità che in persistenza. Il Birrificio Agricolo Indipendente a Cassina De’ Pecchi, è la prosecuzione dell’attività di coltivazione cerealicola dell’azienda. Il Birrificio War nasce nel 2017 con un utilizzo di 2 ettari di terreno. Oggi la produzione utilizza quasi 17 ettari di terreno coltivato.

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