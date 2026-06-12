Roi Clâr, Doc Friuli Colli Orientali Pinot Grigio Ramato 2020

Siamo in Friuli e Roi Clâr è una piccola realtà produttiva, con sede a Villa Beria, nel centro di Manzano, animata da Michele Beàn, Matteo Beàn e Raffaele Petris. Un’azienda che porta con sé l’esperienza di Michele prima a Buttrio con l’enologo Giorgio Grai, a Dolegna del Collio con l’enologo Franco dalla Rosa, poi in sull’Etna nell’azienda Cottanera, dove diventa direttore tecnico, e ancora consulente in Sicilia, infine in Toscana e in Umbria. Qui, insieme a Fabrizio Ratti, fonda l’azienda Sirio Anfore, specializzata nella realizzazione di contenitori in terracotta per il vino. Successivamente, e siamo all’oggi, Michele Beàn ritorna nella sua terra d’origine, mettendo sempre più nel mirino la sfida di produrre un proprio vino dai propri vigneti. Nel 2020 l’incontro decisivo con Raffaele Petris, e la scelta, insieme al fratello Matteo, di mettersi in gioco in prima persona. Nei 4,5 ettari a vigneto di proprietà si coltivano in prevalenza Friulano, Merlot, Pinot Grigio, Malvasia e Ribolla Gialla. Il Friuli Colli Orientali Pinot Grigio 2020, macerato per 15 giorni e poi maturato in anfora per un anno, si presenta di colore rosa leggermente ramato e al naso profuma di melograno, piccoli frutti rossi e fiori, con tocchi di macchia mediterranea, tabacco, agrumi e spezie. In bocca il sorso è ampio e avvolgente, dalla spiccata freschezza acida, che muove anche un finale lungo e persistente.

(are)

Copyright © 2000/2026