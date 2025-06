Alta Mora, Doc Etna Bianco Arrigo 2022

Il nuovo nato della famiglia Cusumano è un Bianco Etna Doc di Alta Mora, un cru di Carricante che ha tutti i requisiti per essere considerato un’eccellenza del territorio. Il vino si chiama “Arrigo” dal nome della contrada dove sono crescono le uve. Ed è da questi vigneti che l’azienda, dopo un’accurata ricerca, ha ricavato i lieviti, che sono quindi autoctoni come il vitigno. La contrada si trova a 610 metri di altezza e gode dell’aria di montagna dell’Etna e della brezza del mare che proviene da Taormina. Le grandi escursioni termiche danno una maturazione lenta che consente di conservare freschezza e sapidità. Il terreno millenario composto da sabbie vulcaniche e pietre laviche è ricco di sostanza organica. Dopo la vendemmia verso fine ottobre, si svina manualmente e senza l'uso di mezzi meccanici: le vinacce vengono poi portate umide alla torchiatura, per non rovinarle. Fermentazione e affinamento avvengono in una cantina termoregolata dalla roccia lavica: al riparo da luce e sbalzi termici, ma con la necessaria umidità. La fermentazione malolattica avviene in botte di legno con la permanenza sulle fecce fini per circa 9 mesi e un successivo affinamento in bottiglia lungo 18 mesi. Dalla parcella (unità 10) di 0,7 ettari si ottengono poco più di 3.800 bottiglie. Arrigo al naso sprigiona sentori di frutta esotica e agrumi. In bocca è vellutato ed elegante, con medio corpo, adatto all’invecchiamento.

Copyright © 2000/2025