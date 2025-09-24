Alto Adige, un grande territorio del vino italiano che ridefinisce la sua identità con le Uga

Terra in primis di grandi bianchi, ma sempre più anche di bollicine, vede Consorzio e produttori puntare su specificità sempre più definite. Dall’“Alto Adige Wine Summit”, le riflessioni dei vertici del Consorzio Vini Alto Adige, di critica italiana ed internazionale, e le voci di cantine come Kettmeir (Herita Marzotto Wine Estates), St. Paulus, Elena Walch, Colterenzio, J. Hofstätter, Tramin, Terlano, San Michele Appiano e Cantina di Bolzano.

Copyright © 2000/2025