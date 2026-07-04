Bere “locale” è possibile, anche andando oltre il vino, con la riscoperta degli amari di territorio

Una “nouvelle vague” di una tipicità tutta italiana, quella degli amari, che vive una fase di rilancio, legata ad artigianalità e tipicità, dalle Langhe alla Sicilia, riscoprendo antiche ricette, valorizzando ingredienti locali e “scarti di produzione” che diventano risorse fondamentali, a beneficio delle filiere agricole dei territori. Guardando anche ai trend del momento legati anche alla ricerca di leggerezza e di un grado alcolico (e zuccherino) meno elevato, come accade per il vino. Il viaggio WineNews nella modernità della “fine pasto” all’Italiana, che diventa anche ingrediente della mixology (e della cucina).

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