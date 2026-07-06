Vini no-low: per alcuni un pezzo di presente e futuro del vino, per altri meno ...

A WineNews le testimonianze di produttori, chef e non solo, su un segmento in crescita, che punta a 3,3 miliardi di dollari nel mondo, nel 2028. Da Marzia Varvaglione (presidente Ceev e produttrice con Varvaglione1921), Eleonora Spadotto (Lea Winery), Francesco Airenti (Mack & Schuhle Italia), Cristina Bowerman (chef Glass Hostaria), Giovanni Rastrelli (Sodamore, in partnership con l’attore Luca Argentero), Stefano Ricagno (presidente Consorzio Asti Docg) e Federico Veronesi (Ceo Signorvino e Oniwines).

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