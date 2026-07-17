Cambiamento climatico, comunicazione e giovani: il futuro secondo i “grandi saggi” del vino

Le riflessioni sul futuro del vino secondo i “grandi saggi” Piero Antinori (Marchesi Antinori), Angelo Gaja (Gaja), Sandro Boscaini (Masi Agricola) e Fausto Maculan (Cantina Maculan). Capitani d’impresa e padri nobili del Rinascimento del vino italiano che, alla guida delle loro aziende di famiglia, hanno attraversato tante fasi del settore: dall’affermazione mondiale alle crisi più recenti, ai quali abbiamo chiesto, a “VinoVip Cortina 2026” by “Civiltà del Bere”, di indicare quali saranno le parole chiave per il domani del vino. Che, secondo la voce di chi ne ha scritto passato e presente, ha ancora un grande futuro.

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