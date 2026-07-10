Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette
Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette

Video

Tra i vini del mondo, quello italiano è il più competitivo, ma deve esserlo anche tra gli alcolici

A WineNews, l’analisi di Edoardo Freddi, Francesco Magro, Luca Castagnetti, Ettore Nicoletto, Pierluigi Catello, Alessandro Mutinelli e Denis Pantini

Tra i vini del mondo, quello italiano è il più competitivo, ma deve esserlo anche nell’intero settore degli alcolici, generando valore facendo sistema tra denominazioni, riequilibrando domanda e offerta, guardando a nuovi mercati ed ai loro trend, investendo sul fare impresa e comunicando meglio. A WineNews, Edoardo Freddi (FreedL Group), Francesco Magro (Winelivery), Luca Castagnetti (Studio Impresa), Ettore Nicoletto, Pierluigi Catello (Michael Page), Alessandro Mutinelli (Italian Wine Brands) e Denis Pantini (Nomisma), da “Envisioning2035 - Wine [R]evolution”, a Milano.

Copyright © 2000/2026

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026

TAG: ALESSANDRO MUTINELLI, COMPETITIVITA, COMUNICAZIONE, DENIS PANTINI, DOMANDA E OFFERTA, EDOARDO FREDDI, ENVISIONING2035, ETTORE NICOLETTO, FARE IMPRESA, FARE SISTEMA, FRANCESCO MAGRO, FREEDL GROUP, GENERARE VALORE, ITALIAN WINE BRANDS, LUCA CASTAGNETTI, MICHAEL PAGE, NOMISMA, NUOVI MERCATI, PIERLUIGI CATELLO, STUDIO IMPRESA, WINELIVERY

Altri articoli