Tra i vini del mondo, quello italiano è il più competitivo, ma deve esserlo anche tra gli alcolici

Tra i vini del mondo, quello italiano è il più competitivo, ma deve esserlo anche nell’intero settore degli alcolici, generando valore facendo sistema tra denominazioni, riequilibrando domanda e offerta, guardando a nuovi mercati ed ai loro trend, investendo sul fare impresa e comunicando meglio. A WineNews, Edoardo Freddi (FreedL Group), Francesco Magro (Winelivery), Luca Castagnetti (Studio Impresa), Ettore Nicoletto, Pierluigi Catello (Michael Page), Alessandro Mutinelli (Italian Wine Brands) e Denis Pantini (Nomisma), da “Envisioning2035 - Wine [R]evolution”, a Milano.

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