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Studio e creatività sono le libertà della cucina. E per il vino, stop agli “abbinamenti forzati”

Le riflessioni dei protagonisti della tavola intervistati ad “Identità Milano” 2026, che è ruotato attorno al tema “La libertà di pensare”

Il tema di “Identità Milano” 2026 è stato “La libertà di pensare”. Ma cosa significa oggi essere liberi in cucina? Lo abbiamo chiesto a Maddalena Fossati (direttrice La Cucina Italiana), Davide Oldani (Ristorante D’O), Alberto Gipponi (Ristorante Dina), Giulia Caffiero (Geranium), Mauro Enoch (Rimulas), Chiara Pavan (Venissa) e Matias Perdomo (Contraste). Fino al professor Davide Rampello, lo psichiatra Massimo Recalcati e Richard Geoffroy, chef de cave Bellavista, perché la libertà si sorseggia anche abbattendo i dogmi degli “abbinamenti forzati”.

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