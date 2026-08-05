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Consumi, giovani e clima: l’IA ha fatto le sue previsioni sul futuro. I produttori sono d’accordo?

WineNews ha rivolto le stesse domande fatte a Claude, ChatGpt e Gemini sui temi centrali del settore nei prossimi anni anche ai vigneron in persona

L’Intelligenza Artificiale, intervistata da WineNews, ha dato le sue previsioni sul futuro del vino. Ma i produttori incontrati a VinoVip Cortina 2026 by Civiltà del Bere, la pensano allo stesso modo? Le riflessioni di Luca Rigotti (Mezzacorona), Marzia Varvaglione (Varvaglione 1921), Gottfried Pollinger (Nals Magreid), Michele Bernetti (Umani Ronchi), Willi Sturz (Tramin), Elvira Bortolomiol (Bortolomiol), Ornella Venica (Venica), Christian Scrinzi (Collis Wine Group - Sartori), Roberto Bruno (Fontanafredda) ed Angela Velenosi (Velenosi).

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TAG: CAMBIAMENTO CLIMATICO, CAMBIAMENTO DEI CONSUMI, CIVILTÀ DEL BERE, GIOVANI, INTELLIGENZA ARTIFICIALE., PREZZI, RICARICHI, SOSTENIBILITA, vino, VINOVIP CORTINA

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