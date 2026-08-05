Consumi, giovani e clima: l’IA ha fatto le sue previsioni sul futuro. I produttori sono d’accordo?

L’Intelligenza Artificiale, intervistata da WineNews, ha dato le sue previsioni sul futuro del vino. Ma i produttori incontrati a VinoVip Cortina 2026 by Civiltà del Bere, la pensano allo stesso modo? Le riflessioni di Luca Rigotti (Mezzacorona), Marzia Varvaglione (Varvaglione 1921), Gottfried Pollinger (Nals Magreid), Michele Bernetti (Umani Ronchi), Willi Sturz (Tramin), Elvira Bortolomiol (Bortolomiol), Ornella Venica (Venica), Christian Scrinzi (Collis Wine Group - Sartori), Roberto Bruno (Fontanafredda) ed Angela Velenosi (Velenosi).
Copyright © 2000/2026
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026