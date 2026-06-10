Le etichette del cuore dei produttori, i luoghi, i piatti, i personaggi del “mosaico” Sicilia

Il racconto giocoso della diversità del vino siciliano per i produttori del “continente enoico”, in un viaggio di suggestioni e sensi. Negli “abbinamenti” firmati dai vertici di cantine che vanno da Donnafugata ad Arianna Occhipinti, da Alberelli di Giodo a Principi di Spadafora, da Serra Ferdinandea-Planeta a Feudo Maccari (Moretti Cuseri), da Palmento Costanzo a Tasca d’Almerita, da Baglio di Pianetto a Feudo Arancio (Mezzacorona), da Cantina Birgi a Cusumano, da Masseria del Feudo a Cantine Fina, da Cantine Pellegrino a Cantine Settesoli, da Cantine Colosi a Le Casematte.
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