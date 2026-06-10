Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette
Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette

Video

Le etichette del cuore dei produttori, i luoghi, i piatti, i personaggi del “mosaico” Sicilia

Il racconto giocoso della diversità del vino siciliano secondo tanti protagonisti del “continente enoico”, in un viaggio di suggestioni e sensi

Il racconto giocoso della diversità del vino siciliano per i produttori del “continente enoico”, in un viaggio di suggestioni e sensi. Negli “abbinamenti” firmati dai vertici di cantine che vanno da Donnafugata ad Arianna Occhipinti, da Alberelli di Giodo a Principi di Spadafora, da Serra Ferdinandea-Planeta a Feudo Maccari (Moretti Cuseri), da Palmento Costanzo a Tasca d’Almerita, da Baglio di Pianetto a Feudo Arancio (Mezzacorona), da Cantina Birgi a Cusumano, da Masseria del Feudo a Cantine Fina, da Cantine Pellegrino a Cantine Settesoli, da Cantine Colosi a Le Casematte.

Copyright © 2000/2026

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026

TAG: ALBERELLI DI GIODO, ARIANNA OCCHIPINTI, BAGLIO DI PIANETTO, CANTINA BIRGI, CANTINE COLOSI, CANTINE FINA, CANTINE PELLEGRINO, CANTINE SETTESOLI, CIBO, CUSUMANO, DONNAFUGATA, FEUDO ARANCIO, FEUDO MACCARI, LE CASEMATTE, MASSERIA DEL FEUDO, MEZZACORONA, MORETTI CUSERI, PALMENTO COSTANZO, PRINCIPI DI SPADAFORA, SERRA FERDINANDEA-PLANETA, SICILIA, TASCA D'ALMERITA, vino

Altri articoli