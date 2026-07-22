Oltre il presente: la grande sfida del vino resta la gestione del “cambiamento climatico”

Il tema al centro del Forum “Reincontrare Giulio Gambelli” by Pasquale Forte (Podere Forte), nelle riflessioni, intorno ad un nuovo “rinascimento del vino”, di accademici e produttori. Dal “decano” della ricerca vitivinicola italiana, il professor Mario Fregoni, a Jacky Rigaux, a produttori come Pasquale Forte, Alessandro Ceretto (Ceretto), Marc Rougeot (Domaine Rougeot), Thibault Liger-Belair (Domaine Thibault Liger-Belair) e Mattia Vezzola (Costaripa)
Copyright © 2000/2026
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026