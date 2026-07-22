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Oltre il presente: la grande sfida del vino resta la gestione del “cambiamento climatico”

Il tema al centro del Forum “Reincontrare Giulio Gambelli” by Pasquale Forte (Podere Forte), nelle riflessioni di accademici e produttori

Il tema al centro del Forum “Reincontrare Giulio Gambelli” by Pasquale Forte (Podere Forte), nelle riflessioni, intorno ad un nuovo “rinascimento del vino”, di accademici e produttori. Dal “decano” della ricerca vitivinicola italiana, il professor Mario Fregoni, a Jacky Rigaux, a produttori come Pasquale Forte, Alessandro Ceretto (Ceretto), Marc Rougeot (Domaine Rougeot), Thibault Liger-Belair (Domaine Thibault Liger-Belair) e Mattia Vezzola (Costaripa)

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