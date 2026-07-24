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L’Alto Adige dei grandi vini bianchi di eccellenza punta sul binomio enoturismo-cicloturismo

Il progetto “Wine & Bike Collection” by Consorzio Vini Alto Adige per valorizzare il territorio e ampliare il pubblico oltre quello del vino

Il progetto “Wine & Bike Collection” by Consorzio Vini Alto Adige, per valorizzare il territorio e ampliare il pubblico andando oltre quello del vino. Con le cantine che si attrezzano sempre di più per accogliere gli amanti dei pedali, mescolando, vino, degustazioni, cucina e sport, come raccontano Cantina di Terlano, Cantina di Andriano, Cantina di Bolzano, Elena Walch, Kettmeir (Herita Marzotto Wine Estates), Nals Margreid, Castel Juval Unterortl, Tenuta Kornell, Kranzelhof.

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