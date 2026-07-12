Il gender gap nel mondo del vino è in controtendenza, ma il settore non può permettersi di tacere

Il lavoro delle donne in agricoltura “vale” almeno 1.800 euro annui in meno del lavoro maschile. Ma in un mondo del vino in controtendenza, dove il 28% delle aziende in Italia sono dirette da professioniste, con una marcata presenza femminile ai vertici delle rappresentanze di settore e anche tra le voci della critica internazionale, perché è ancora importante parlare della questione di genere ? A spiegarlo Laura Donadoni, “The Italian Wine Girl”, giornalista e scrittrice, e Amelia Birch, proprietaria di Famelia, a Sidney in Australia, wine shop che vende solo vino prodotto da donne.

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