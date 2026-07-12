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Il gender gap nel mondo del vino è in controtendenza, ma il settore non può permettersi di tacere

A spiegarlo, a WineNews, la giornalista Laura Donadoni e l’imprenditrice Amelia Birch. Il 28% delle aziende in Italia è guidato da professioniste

Il lavoro delle donne in agricoltura “vale” almeno 1.800 euro annui in meno del lavoro maschile. Ma in un mondo del vino in controtendenza, dove il 28% delle aziende in Italia sono dirette da professioniste, con una marcata presenza femminile ai vertici delle rappresentanze di settore e anche tra le voci della critica internazionale, perché è ancora importante parlare della questione di genere ? A spiegarlo Laura Donadoni, “The Italian Wine Girl”, giornalista e scrittrice, e Amelia Birch, proprietaria di Famelia, a Sidney in Australia, wine shop che vende solo vino prodotto da donne.

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TAG: AGRICOLTURA, AMELIA BIRCH, DONNE, FAMELIA, GENDER GAP, LAURA DONADONI, QUESTIONE DI GENERE, THE ITALIAN WINE GIRL

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