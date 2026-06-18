I giovani sono distanti dal vino o è il vino ad essere distante dai giovani? Parola alla GenZ

Se fino a poco fa il mood era che i giovani si stessero allontanando dal vino, adesso nuove ricerche raccontano la rinascita di una passione. Ma qual è il pensiero dei diretti interessati? Tra le voci raccolte a Vinitaly 2026 (in un mini viaggio tra i giovani in due puntate) i vini preferiti sono collocati in tutto lo Stivale, ma la comunicazione “è vecchia” e “si potrebbe fare di più”, soprattutto sui social. Il settore, inoltre, dovrebbe essere meno “severo” e più “chill”. Sui prezzi “dipende da bottiglia e ristorante”, ma secondo qualcuno “i rincari sono responsabili della contrazione dei consumi”.

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