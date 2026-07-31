I trend spingono la Vernaccia di San Gimignano, che Dante raccontò nella Divina Commedia

Oltre 750 anni di storia per la Vernaccia di San Gimignano, la prima Doc d’Italia e l’unico vino citato dal “Sommo Poeta” nella sua opera più importante. Citata nel Purgatorio, adesso la “regina bianca” nella Toscana dei rossi, premiata anche dai consumi che cercano vini più freschi e leggeri, “vuole raggiungere il Paradiso”, puntando su enoturismo e nuove generazioni. Il racconto dalla “Manhattan del Medioevo” nelle parole del presidente del Consorzio, Manrico Biagini, di Marco Sabellico (Gambero Rosso) e dei produttori Letizia Cesani (Cesani) e Alessio Gragnoli (Teruzzi, gruppo Terra Moretti).

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